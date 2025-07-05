Fırtına salonda kuvvet çalıştı

Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Trabzon'da sürdüren bordo-mavililer, günün ilk antrenmanını sabah 10.00'da yaptığı çalışmayla tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.
Bordo-mavililer saat 17.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.