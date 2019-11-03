NBA

Furkan Korkmaz'ın son saniye üçlüğü geceye damga vurdu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, son saniyede attığı 3 sayılık basketle takımının Portland Trail Blazers'ı 129-128 yenmesini sağladı.

Haber Merkezi AA
Milli basketbolcumuz, galibiyeti getiren üçlüğün ardından büyük sevinç yaşadı.

Milli basketbolcumuz, galibiyeti getiren üçlüğün ardından büyük sevinç yaşadı.

Fotoğraf: Jaime Valdez / Reuters

NBA'e 8 maçla devam edildi. Ligin tek namağlup ekibi Philadelphia 76ers, 21 sayı geriye düştüğü Portland Trail Blazers deplasmanından Furkan'ın bitime 0.4 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle 129-128 galip ayrıldı.

5'te 5 yapan 76ers adına karşılaşmanın kahramanı Furkan, kenardan oyuna girerek 11 sayı, 3 ribaunt, 2 asist üretti. Al Horford 25 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ve Tobias Harris 23 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard 33 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Rodney Hood ise 25 sayıyla mücadele etti.

İlyasova'dan 5 sayı

Ligdeki bir diğer milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın sahasında Toronto Raptors'ı 115-105 mağlup ettiği mücadeleyi, 5 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle tamamladı.


Sonuçlar

  • Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 115-104
  • Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 113-109
  • Orlando Magic-Denver Nuggets: 87-91
  • Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 105-114
  • Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 109-131
  • Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 115-105
  • Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 87-93
  • Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 128-129

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