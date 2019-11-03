Furkan Korkmaz'ın son saniye üçlüğü geceye damga vurdu

NBA'e 8 maçla devam edildi. Ligin tek namağlup ekibi Philadelphia 76ers, 21 sayı geriye düştüğü Portland Trail Blazers deplasmanından Furkan'ın bitime 0.4 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle 129-128 galip ayrıldı.
5'te 5 yapan 76ers adına karşılaşmanın kahramanı Furkan, kenardan oyuna girerek 11 sayı, 3 ribaunt, 2 asist üretti. Al Horford 25 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ve Tobias Harris 23 sayı, 7 ribauntla oynadı.
Trail Blazers'ta Damian Lillard 33 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Rodney Hood ise 25 sayıyla mücadele etti.
🚨 FURKAN KORKMAZ FOR THE @SIXERS WIN! 🚨 #PHILAUNITE pic.twitter.com/cyr3xHqF9G
🚨 FURKAN KORKMAZ FOR THE @SIXERS WIN! 🚨 #PHILAUNITE pic.twitter.com/cyr3xHqF9G— NBA (@NBA) 3 Kasım 2019
İlyasova'dan 5 sayı
Ligdeki bir diğer milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın sahasında Toronto Raptors'ı 115-105 mağlup ettiği mücadeleyi, 5 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle tamamladı.
Sonuçlar
- Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 115-104
- Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 113-109
- Orlando Magic-Denver Nuggets: 87-91
- Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 105-114
- Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 109-131
- Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 115-105
- Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 87-93
- Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 128-129
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