Futbol camiası şokta: Beşiktaş'ın eski yıldızı hayatını kaybetti

Futbol camiası yasta... Bir dönem ülkemizde Beşiktaş, Başakşehir, Sivasspor, Karabükspor ve Manisaspor gibi takımlarda da forma giyen 40 yaşındaki eski futbolcu Michael Eneramo geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Pek çok kulüpten art arda taziye mesajları paylaşıldı.
Michael Eneramo kimdir?
Kariyerine Nijerya takımlarından Lobi Stars'ta başlayan Eneramo, 2011 yılında Esperance'tan Sivasspor'a transfer olmuştu. 2013 yılında Beşiktaş'ın yolunu tutan golcü oyuncu, birçok takımda forma giydikten sonra 2018'de aktif kariyerini sonlandırmıştı. Nijerya Milli Takımı ile 11 maça çıkan Eneramo, 3 gol kaydetti.