Futbol yorumcusu Sinan Engin'in şampiyonluk favorisi değişmedi

Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Son 5 resmi maçında galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, ligde üst üste 3. kez sahadan beraberlikle ayrılırken zirve yarışında da ağır bir yara aldı. Gençlerbirliği karşısında da gol sıkıntısını çözemeyen Galatasaray, son 4 resmi maçında sadece 1 gol atabildi.

Galatasaray, son 5 resmi maçta toplam 1 gol attı. pic.twitter.com/YDhPeINx88 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 5 Ekim 2019

Terim: Oyuncularıma yakışmadı

Teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği karşısında alınan beraberliğin ardından düzenlenen basın toplantısında futbolcularının performansından memnun olmadığını ifade etti. Terim, "Neleri değiştirmeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna "Yakında hepsini görürsünüz. Benim oyuncularıma yakışmadı. Ocak ayına kadar Galatasaray da bu sabrı gösterecek" yanıtını vermesi dikkati çekti.

Soru: Neleri değiştirmeyi düşünüyorsunuz❓



🗣Fatih Terim: Yakında hepsini görürsünüz. Benim oyuncularıma yakışmadı. Ocak ayına kadar Galatasaray da bu sabrı gösterecek. pic.twitter.com/lwyws078A3 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 6 Ekim 2019





Sinan Engin: Fatih Hoca bu basın toplantısıyla lige başlamıştır

Fatih Terim'in maç sonu oyuncuları hakkındaki açıklamalarını değerlendiren Sinan Engin, "Fatih Hoca bu basın toplantısıyla lige başlamıştır" yorumunda bulundu.

Beyaz TV yorumcusu Engin, "Galatasaray'da bazı futbolcular havaya girmiş. Disiplinsizlik had safhada. Fatih Hoca da daha lige başlamadı. Fatih Hoca yaptığı bu basın toplantısıyla bugün itibarıyla lige başlamıştır. 'Mekanın sahibi geri geldi' diyorlar ya. Yine söylüyorum; benim bir numaralı şampiyonluk favorim Galatasaray'dır" ifadelerini kullandı.



