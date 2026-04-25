Galatasaray duyurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

Galatasaray Devler Ligi'ne Liverpool'a elenerek son 16 turunda veda etmişti.
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği geliri açıkladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA'dan bu sezon 60 milyon euroluk gelir elde edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten paylaşın tabloya göre Galatasaray, rekor kırarak UEFA'dan en yüksek gelir elde ettiği sezonu yaşadı.

Dursun Özbek açıklamasında, "Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımızla son 2 ayda 60 milyon euroluk bir gelir elde ettik. Başarılarımızın devam etmesiyle bu gelir kalemini bu seviyelerde tutmayı hedefliyoruz. Elbette geliştirmemiz gereken alanlar var. Yayın gelirleri istediğimiz seviyede değil. Ayrıca uluslararası pazarda yeni gelir kaynakları oluşturabilmek için çalışmalarımız sürüyor." dedi.



