Galatasaray duyurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

Sarı-kırmızılı kulüpten paylaşın tabloya göre Galatasaray, rekor kırarak UEFA'dan en yüksek gelir elde ettiği sezonu yaşadı.

Dursun Özbek açıklamasında, "Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımızla son 2 ayda 60 milyon euroluk bir gelir elde ettik. Başarılarımızın devam etmesiyle bu gelir kalemini bu seviyelerde tutmayı hedefliyoruz. Elbette geliştirmemiz gereken alanlar var. Yayın gelirleri istediğimiz seviyede değil. Ayrıca uluslararası pazarda yeni gelir kaynakları oluşturabilmek için çalışmalarımız sürüyor." dedi.