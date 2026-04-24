Galatasaray'ın eski yıldızından flaş itiraf: "Bütün alacaklarımı bıraktım"

Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Adem Büyük, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundu.
2019-2020 sezonunda Galatasaray forması terleten eski futbolcu Adem Büyük'ten dikkat çeken bir itiraf geldi. Futbol Arena'ya konuşan Adem Büyük, sarı-kırmızılı takımdan ayrılırken alacaklarını bıraktığını dile getirdi.
"Galatasaray'a gittiğimde pandemi nedeniyle ligler ertelenmişti. Kulübe yardımcı olmak için bazı kararlar almıştık. Oynamadığımız dönemin hak edişi olamaz dedik. Hak etmediğim parayı kazanmak istemiyorum dedim ve bütün alacaklarımı bıraktım. Şunu da söyleyeyim, ilk 11'de fazla forma şansı bulamadım. İkinci sene kontratım devam ederken, katkı sağlayamadığım için ayrılmamın doğru olacağını düşündüm. Galatasaray'dan kimse 'Takım bul' demedi. Fatih hoca ile iki kez görüşerek bu kararı aldım. Daha fazla oynamak istediğimi ve hak ettiğim parayı kazanmak istediğimi söyledim."