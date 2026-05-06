Galatasaray kiraladığı oyuncu için tazminat ödeyecek

Galatasaray, ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla kiraladığı yıldız ismin bonservisini almama kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşme gereği futbolcunun kulübüne tazminat ödemesi yapacak.
Ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiralanan Noa Lang'ın sözleşmesindeki madde sarı-kırmızılı yönetimin elini kolunu bağladı.
Sergilediği performansla beklentilerin uzağında kalan Hollandalı kanat oyuncusunun 30 milyon Euroluk bonservis opsiyonu sezon sonunda kullanılmayacak.
Bu doğrultuda Napoli ile yapılan anlaşma gereği, Galatasaray opsiyonu kullanmadığı için İtalyan kulübüne 2 milyon Euro ödeme yapacak.
26 yaşındaki yıldız isim, sarı-kırmızılı formayla toplamda 17 karşılaşmaya çıkarken 2 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi. Lang'ın güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro.