Galatasaray Liverpool'u mağlup etti: UEFA ülke puanı tablosu güncellendi

Temsilcimiz Galatasaray'ın Liverpool karşısında elde ettiği kritik galibiyet sonrası UEFA ülke puanı tablosu yeniden şekillendi. Türkiye’nin sıralamadaki yeri ise dikkat çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u saf dışı bırakan Galatasaray, son 16 turunda Liverpool ile eşleşmişti.
Sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen'de oynanan karşılaşmada Mario Lemina’nın kaydettiği golle İngiliz temsilcisini 1-0 mağlup ederek çeyrek final yolunda önemli bir avantaj elde etti.
Galatasaray’ın bu kritik galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.
1- İngiltere: 113.130
2- İtalya: 98.303
3- İspanya: 92.359
4- Almanya: 88.688
5- Fransa: 80.141
6- Portekiz: 69.266
7- Hollanda: 67.012
8- Belçika: 61.850
10- Çekya: 48.325
11- Yunanistan: 47.112
12- Polonya: 46.250