Galatasaraylı yıldız Liverpool rövanşında yok: Cezalı duruma düştü

Galatasaray
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Temsilcimizde sınırda yer alan yıldız isim Davinson Sanchez cezalı duruma düştü.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti.
Sarı-kırmızılı ekipte yıldız isim Davinson Sánchez, gördüğü kartın ardından cezalı duruma düştü.
Kolombiyalı savunma oyuncusu, bu kart nedeniyle 18 Mart Çarşamba günü Anfield'da oynanacak rövanş karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
#Galatasaray
#Davinson Sanchez
#Liverpool