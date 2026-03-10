Yeni Şafak
Galatasaraylı taraftarlardan Victor Osimhen'i ağlatan koreografi

Galatasaraylı taraftarlardan Victor Osimhen'i ağlatan koreografi

21:0010/03/2026, Salı
G: 10/03/2026, Salı
Koreografiyi gören Osimhen’in gözlerinin dolduğu görüldü.
Galatasaray taraftarı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool maçı öncesi annesini küçük yaşta kaybeden Victor Osimhen için hazırladığı anlamlı koreografiyle duygusal anlar yaşattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u ağırladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız futbolcu Victor Osimhen için hazırladıkları anlamlı koreografiyle geceye damga vurdu.

Galatasaray tribünleri, daha önce verdiği bir röportajda 3 yaşındayken annesini kaybettiğini ve onu hâlâ özlediğini dile getiren Nijeryalı yıldız için özel bir görsel hazırladı.

Kale arkasında açılan koreografide, Nijerya formasıyla genç Osimhen’in Galatasaray formalı haliyle çocuğunu kucağında tuttuğu ve en üstte annesinin kendisine baktığı bir sahne tasvir edildi.

Duygusal anların yaşandığı koreografiyi gören Osimhen’in gözlerinin dolduğu görüldü. Seremoni sonrasında kale arkasına giden Nijeryalı yıldız, kendisi için hazırlanan bu anlamlı jest nedeniyle taraftarlara teşekkür etti.





