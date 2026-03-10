Galatasaraylı taraftarlardan Victor Osimhen'i ağlatan koreografi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u ağırladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız futbolcu Victor Osimhen için hazırladıkları anlamlı koreografiyle geceye damga vurdu.

Galatasaray tribünleri, daha önce verdiği bir röportajda 3 yaşındayken annesini kaybettiğini ve onu hâlâ özlediğini dile getiren Nijeryalı yıldız için özel bir görsel hazırladı.

Kale arkasında açılan koreografide, Nijerya formasıyla genç Osimhen’in Galatasaray formalı haliyle çocuğunu kucağında tuttuğu ve en üstte annesinin kendisine baktığı bir sahne tasvir edildi.

Duygusal anların yaşandığı koreografiyi gören Osimhen’in gözlerinin dolduğu görüldü. Seremoni sonrasında kale arkasına giden Nijeryalı yıldız, kendisi için hazırlanan bu anlamlı jest nedeniyle taraftarlara teşekkür etti.





Galatasaray tribünlerinden Victor Osimhen koreografisi. pic.twitter.com/hCaaRJpYZV — SPOR (@yenisafakspor) March 10, 2026











