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Galatasaray 'NEF Stadyumu'nda değişime gidiyor

Galatasaray Kulübü, NEF ile yaptığı anlaşma çerçevesinde stadyumunun isim sponsorluğu belirsizliğine son vermişti. Sarı kırmızılılar NEF Stadı'nda uzun süredir koltuk boyama işlemleri gerçekleştiriyordu. Sarı kırmızılıların yeni hedefi stadın dış görünüşünü değiştirmek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray NEF Stadyumunda değişime gidiyor
Galatasaray, yeni adı Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu olan yapıda makyajlama çalışması yapacak.

Galatasaray yönetimi yapıldığı günden bugüne kadar taraftarların rahatsızlık duyduğu konulardan biri olan stadyumun dış görünüşüyle ilgili önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Koltuk boyama işlemlerinden sonra stadın dış görünümüyle ilgili değişime gitmeyi planlayan Galatasaray yönetimi, konuyla ilgili birçok örneği masaya yatıracak ve alınacak kararla değişim başlayacak.

Sarı kırmızılı taraftarlar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi ile ilgili olarak stadın dışının boyanması gerektiğini ve bu haliyle bir inşaat görünümünde olduğundan şikayet ediyordu.

  • Hatırlanacağı üzere bir önceki yönetim konuyla ilgili olarak ışıklandırma çalışması yapmış ve inşaat görüntüsünü en azından akşam saatleri boyunca sarı kırmızı renklere dönüştü.
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