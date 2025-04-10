Galatasaray stadyumunu yeniliyor: Resmi açıklama geldi

Trendyol Süper Lig 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.





Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Samsun seyahati öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





Puan farkına bakmadıklarını ve bütün maçlara kazanmak için çıktıklarını aktaran Abdullah Kavukcu, "Her maç ayrı bir final. Samsun'u yenip, döneceğiz. Bütün hedefimiz bu. Hepimiz konsantre olduk, bunu düşünüyoruz. Biz puan farkına bakmıyoruz. Bütün maçlarımızı kazanmak için çıkıyoruz. Algıyı iyi yönetiyorlar. Bodrum FK maçı var, Bodrum FK hocasının ilk yarı çıkardığı kadro var. Maçtan sonra çıkıyor, 'Benim desteklediğim takım Fenerbahçe' diye açıklama yapıyor. Bizim 8 maçımız kaldı. Final olarak görüp, hepsini kazanarak şampiyon olacağız. Bu algıyı kendilerince çok iyi yönetiyorlar. Biz Galatasarayız. Galatasaray sahada konuşur." ifadelerini kullandı.





'ÖNÜMÜZDEKİ SENE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇOK FARKLI YERLERDE OLACAĞIZ'

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı yerlerde olacaklarını belirten Kavukcu, "Galatasaray geldiği konum itibarıyla, finansal konum itibarıyla bütün takımlardan daha önde. Zaten bunun çekememezliği var. Başkanımız liderliğinde inanılmaz projeler geliştiriyoruz. Şu anda Galatasaray öyle bir konuma geldi ki 3 aylık ödemesiyle Bankalar Birliği'ni kapatabilecek duruma geldi. Hedefimiz dünyada 10 tane kulüp varsa o ekonomik özgürlüğüne Galatasaray'ın da gelebileceğini görüyoruz. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı yerlerde olacağız" sözlerini sarf etti.





'STADIMIZI YENİLİYORUZ'

Stadyumu yenileyeceklerini söyleyen Kavukcu, "Dünyada bize gelmek isteyen o kadar çok futbolcu var ki isimleri şu an konuşsak zaten çok farklı olur. Her şeyin zamanı var. Galatasaray'ın adasını, bir şeyi satarak da kimseyi almayı da düşünmüyoruz. Galatasaray'ın yıllık bütçesi var. Statta yeni reklam alanları oluşturuyoruz. Stadımızı yeniliyoruz. Biz sadece futbolla ilgilenmiyoruz. Gece gündüz başkanımızla beraber çalışıyoruz" dedi.





'OKAN HOCAMIZI KİMSEYE YEM ETMEYİZ'

Teknik Direktör Okan Buruk'u kimseye yem etmeyeceklerini dile getiren Abdullah Kavukcu, "Okan hocamızla hiç ayrılmıyoruz. İnşallah 4 şampiyonluk birlikte göreceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde de, Avrupa'da başarılı olacağız, bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Benim tek ricam şu; bütün taraftarlarımız kenetlensin. Algılara bakmasın. 8 tane final maçımız var. 'Mourinho, Mourinho' dendi Okan hocamız gereken dersi verdi. Algı yapmanın da anlamı yok" diyerek sözlerini noktaladı.



















