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Galatasaray'dan Fenerbahçe maçına tepki: "Ahlaksızlara inat..."

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçına tepki: "Ahlaksızlara inat..."

22:5113/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hakem Direnç Tonusluoğlu - Galatasaray Kulübü
Hakem Direnç Tonusluoğlu - Galatasaray Kulübü

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig 19. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadaki hakem hatalarına sert tepki gösterdi.


Galatasaray'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

“VAR” gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!"







#Galatasaray
#Fenerbahçe
#TÜMOSAN Konyaspor

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