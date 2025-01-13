Galatasaray'dan Fenerbahçe maçına tepki: "Ahlaksızlara inat..."

Hakem Direnç Tonusluoğlu - Galatasaray Kulübü
Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig 19. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadaki hakem hatalarına sert tepki gösterdi.
Galatasaray'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
“VAR” gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!"
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