Eski hakemler TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonlar için ne dedi?

Trendyol Süper Lig 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçına hakem kararları damga vurdu. Eski hakemler ve yorumcular karşılaşmadaki tartışmaları pozisyonları değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada yenik duruma düşen sarı-lacivertliler sahadan 3-2 galip ayrıldı.
İlk yarıda Kostic, rakibi Oğulcan'ın aşiline basarak faule sebebiyet verdi. Müdahalenin ardından TÜMOSAN Konyasporlu futbolcu Oğulcan acı içerisinde yerde kaldı. Ev sahibi ekip, pozisyonda kırmızı kart bekledi.
ESKİ HAKEMLER KOSTİC'İN OĞULCAN'A MÜDAHALESİ İÇİN NE DEDİ?
Deniz Ateş Bitnel: "Pozisyonda bileğe net bir darbe var. Kırmızı kart çıkmalıydı."
Fenerbahçe'nin geliştirdiği atakta En-Nesyri'nin pasında Dzeko topu kaleye göndermek isterken rakibi Uğurcan Yazğılı'nın bileğine bastı.
TÜMOSAN Konyasporlu futbolcular müdahalenin kırmızı kart olması gerektiğini belirterek yoğun itirazlarda bulundu. Hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR'ı dinledikten sonra bir uyarı almadı ve oyunu devam ettirdi.
DZEKO'NUN HAREKETİ KIRMIZI KART MI? HAKEMLER NE DEDİ?
Ahmet Çakar: "Džeko kırmızı kart görmeliydi, ancak hakem hiçbirine kart göstermedi."
TÜMOSAN Konyaspor'un geliştirdiği atakta sol kanattan gelen ortaya yükselen Louka Prip, Kostic'in suratına attığı dirseğin ardından yerde kaldı. Konyaspor, bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu devam kararı verdi.
KOSTİC'İN PRİP'E MÜDAHALESİ PENALTI MIYDI?
Deniz Ateş Bitnel: "Kostic, Louka Prip mücadelesinde Kostic'in sol kolu Prip'in yüzüne geliyor! Pozisyon penaltı olmalıydı!"
Erman Toroğlu: “Bu pozisyona sabaha kadar penaltı vermem.”