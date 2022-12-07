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Galatasaray'dan Yunus Akgün açıklaması

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde sözleşme yenilen milli futbolcu Yunus Akgün, dün Villarreal ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp milli futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraydan Yunus Akgün açıklaması: İç yan bağlarda zorlanma!
Yunus Akgün

Galatasaray geçtiğimiz günlerde sözleşme yenilediği, Villarreal maçında Yunus Akgün'ün durumu hakkında açıklama yaptı.

Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcunun bugün çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.

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