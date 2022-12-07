Galatasaray'dan Yunus Akgün açıklaması

Galatasaray geçtiğimiz günlerde sözleşme yenilediği, Villarreal maçında Yunus Akgün'ün durumu hakkında açıklama yaptı.
Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcunun bugün çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.
Galatasaray, Villarreal ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Yunus Akgün'ün, iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı. pic.twitter.com/gUjKXAvlkW
Galatasaray, Villarreal ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Yunus Akgün'ün, iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı. pic.twitter.com/gUjKXAvlkW— SPOR (@yenisafakspor) December 7, 2022