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Galatasaray'ın pilot takımı belli oldu: İki kulüp arasında dev iş birliği yapılacak

Galatasaray Kulübü, altyapı için yaptığı planlama kapsamında pilot takımı arayışını tamamladı. Sarı kırmızılıların anlaştığı pilot takımı sosyal medyada Galatasaraylıların beğenisini kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın pilot takımı belli oldu: İki kulüp arasında dev iş birliği yapılacak
Niğde Anadolu FK

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın 'pilot takım arıyoruz' açıklaması sonrasında sarı kırmızılıların hangi takımla anlaşacağı merak konusu olmuştu.

Sarı kırmızılı kulübün TFF 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK ile prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı. Önceki dönemlerde Altınordu kulübünün pilot takımı olan Niğde'nin Galatasaray ile yapacağı anlaşma kapsamında antrenör ekibine ve futbol takımına takviye alacağı belirtildi.

  • Teknik direktör Fatih Terim, gazetecilerle yaptığı basın sohbetinde anlaşacakları pilot takıma sadece oyuncu değil hoca da göndereceklerini söylemişti.

Burak Elmas ne dedi?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas bugün yaptığı açıklamada iki yerli iki yabancı kulüple pilot takım için görüştüklerini ve bunlarından bir tanesiyle büyük ölçüde anlaştıklarını söyledi. Elmas, kısa süre içerisinde yapılan anlaşma ile ilgili detayları duyuracaklarını belirtti.

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