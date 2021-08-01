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Fernando Muslera'dan sonra kaleye kim geçecek?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılıların geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ı takip eden gazetecilerle sohbet eden Terim, Fernando Muslera sonrasında sarı kırmızılıların file bekçisinin kim olacağı konusunda önemli mesajlar verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fernando Musleradan sonra kaleye kim geçecek?
Fernando Muslera

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrasında kaleye kim geçecek? Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim konuyla ilgili olarak gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.

Terim, Florya'da düzenlenen kahvaltıda Galatasaray'ın geleceği üzerine konuşurken Fernando Muslera sonrasında kaleyi kime emanet etmek istediklerini anlattı. Okan Kocuk'un oynaması için Giresunspor'a kiralık verildiğini açıklayan Terim, 'O oynamak istedi, biz de onun sürekli oynamasını istedik. Giresunspor'da geçireceği sezon sonra yeniden sarı kırmızılı formayı giyecek' dedi. Tecrübeli teknik adam, Okan'ı Muslera sonrasına hazırlandığını ve bununla ilgili planları olduğunu belirtti.

  • Okan Kocuk iki sezon önce Bursaspor'dan Galatasaray kadrosuna katılmış ve Muslera'nın sakatlığı sonrasında sarı kırmızılı formayı giymişti.
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