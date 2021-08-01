Fernando Muslera'dan sonra kaleye kim geçecek?

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrasında kaleye kim geçecek? Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim konuyla ilgili olarak gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.
Terim, Florya'da düzenlenen kahvaltıda Galatasaray'ın geleceği üzerine konuşurken Fernando Muslera sonrasında kaleyi kime emanet etmek istediklerini anlattı. Okan Kocuk'un oynaması için Giresunspor'a kiralık verildiğini açıklayan Terim, 'O oynamak istedi, biz de onun sürekli oynamasını istedik. Giresunspor'da geçireceği sezon sonra yeniden sarı kırmızılı formayı giyecek' dedi. Tecrübeli teknik adam, Okan'ı Muslera sonrasına hazırlandığını ve bununla ilgili planları olduğunu belirtti.
- Okan Kocuk iki sezon önce Bursaspor'dan Galatasaray kadrosuna katılmış ve Muslera'nın sakatlığı sonrasında sarı kırmızılı formayı giymişti.