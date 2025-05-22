Galatasaray'ın şampiyonluk kupasıyla ilgili açıklama geldi

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takan Galatasaray, şampiyonluk kupasını 25 Mayıs'ta düzenlenecek Yenikapı'daki kutlamalarda alacak.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime iki hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 5. yıldızı takmıştı. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kupasını ise 25 Mayıs günü Yenikapı'da organize edilecek kutlamalarda alacak.
Bugünkü idman öncesi Kemerburgaz'da yapılan basın toplantısında, kutlamaların detayları paylaşıldı. İşte saat saat organizasyonun ayrıntıları...
Galatasaray’ın Yenikapı Organizasyonu
-1 Haziran’da düzenlenecekti. Hem şampiyonluğun erken ilan edilmesi hem de 25.05.2025 gibi özel bir tarihle karşılaşınca tarih geri çekildi.
-Kupa ve oyuncular, teknik, idari kadro ön plana çıkartılacak.
-Kupa, Yenikapı’da takdim edilecek.
-24 Mayıs’ta Fanzone kurulacak.
-Yeme-içme alanları var
-Tüm gün konserler sürecek.
-GSStore çadırları olacak.
-Galatasaray-Göztepe karşılaşması burada yayınlanacak.
-Ücretsiz olacak ancak GS Plus üyeliği olanlar buraya gelebilecekler.
-GS Plus Premium sahipleri için sahne önünde özel alan olacak.
-Takım Galatasaray Lisesi’nden çıkacak.
-İki üstü açık otobüs olacak. Birinde oyuncular, diğerinde basın mensupları olacak.
-19.05’te başlayacak.
-16.00’dan itibaren etkinlik alanına girilebilecek.
-16.00-19.00 arası DJ performansı olacak.
-27 sanatçı çıkmak istediğini belirtti. Bu isimleri azaltma yoluna gidilecek. Her müzik türünden ismi sahneye çıkartacaklar.
-21.00’de kupa seremonisine geçilecek.
-Sahne yakınında kurulacak olan 36 Loca ve 1000’den fazla Stant ücretli olarak satılacak.
-Yayıncı kuruluş tarafından yayınlanacak. Ayrıca GS Plus Premium üyeleri uygulama üzerinden izleyebilecek.
-Sunucu: Hop Dedik Ayhan, Sanatçılar: Kenan Doğulu, Blok3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah, Altay.
-Takım festival alanına gelmek üzere Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek ve Sarayburnu’ndan tekneye binecek olup, taraftarını selamladıktan sonra Yenikapı’ya deniz yolu ile gelecektir.