Galatasaray'ın şampiyonluk kupasıyla ilgili açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime iki hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 5. yıldızı takmıştı. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kupasını ise 25 Mayıs günü Yenikapı'da organize edilecek kutlamalarda alacak.





Bugünkü idman öncesi Kemerburgaz'da yapılan basın toplantısında, kutlamaların detayları paylaşıldı. İşte saat saat organizasyonun ayrıntıları...





Galatasaray’ın Yenikapı Organizasyonu





-1 Haziran’da düzenlenecekti. Hem şampiyonluğun erken ilan edilmesi hem de 25.05.2025 gibi özel bir tarihle karşılaşınca tarih geri çekildi.

-Kupa ve oyuncular, teknik, idari kadro ön plana çıkartılacak.

-Kupa, Yenikapı’da takdim edilecek.

-24 Mayıs’ta Fanzone kurulacak.

-Yeme-içme alanları var

-Tüm gün konserler sürecek.

-GSStore çadırları olacak.

-Galatasaray-Göztepe karşılaşması burada yayınlanacak.

-Ücretsiz olacak ancak GS Plus üyeliği olanlar buraya gelebilecekler.

-GS Plus Premium sahipleri için sahne önünde özel alan olacak.

-Takım Galatasaray Lisesi’nden çıkacak.

-İki üstü açık otobüs olacak. Birinde oyuncular, diğerinde basın mensupları olacak.

-19.05’te başlayacak.

-16.00’dan itibaren etkinlik alanına girilebilecek.

-16.00-19.00 arası DJ performansı olacak.

-27 sanatçı çıkmak istediğini belirtti. Bu isimleri azaltma yoluna gidilecek. Her müzik türünden ismi sahneye çıkartacaklar.

-21.00’de kupa seremonisine geçilecek.

-Sahne yakınında kurulacak olan 36 Loca ve 1000’den fazla Stant ücretli olarak satılacak.

-Yayıncı kuruluş tarafından yayınlanacak. Ayrıca GS Plus Premium üyeleri uygulama üzerinden izleyebilecek.

-Sunucu: Hop Dedik Ayhan, Sanatçılar: Kenan Doğulu, Blok3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah, Altay.

-Takım festival alanına gelmek üzere Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek ve Sarayburnu’ndan tekneye binecek olup, taraftarını selamladıktan sonra Yenikapı’ya deniz yolu ile gelecektir.







