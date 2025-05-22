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Galatasaray'ın şampiyonluk kupasıyla ilgili açıklama geldi

Galatasaray'ın şampiyonluk kupasıyla ilgili açıklama geldi

10:2622/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray oyuncuları ve taraftarlar RAMS Park'ta kutlama yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray oyuncuları ve taraftarlar RAMS Park'ta kutlama yaptı.

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takan Galatasaray, şampiyonluk kupasını 25 Mayıs'ta düzenlenecek Yenikapı'daki kutlamalarda alacak.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime iki hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 5. yıldızı takmıştı. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kupasını ise 25 Mayıs günü Yenikapı'da organize edilecek kutlamalarda alacak.


Bugünkü idman öncesi Kemerburgaz'da yapılan basın toplantısında, kutlamaların detayları paylaşıldı. İşte saat saat organizasyonun ayrıntıları...


Galatasaray’ın Yenikapı Organizasyonu


-1 Haziran’da düzenlenecekti. Hem şampiyonluğun erken ilan edilmesi hem de 25.05.2025 gibi özel bir tarihle karşılaşınca tarih geri çekildi.

-Kupa ve oyuncular, teknik, idari kadro ön plana çıkartılacak.

-Kupa, Yenikapı’da takdim edilecek.

-24 Mayıs’ta Fanzone kurulacak.

-Yeme-içme alanları var

-Tüm gün konserler sürecek.

-GSStore çadırları olacak.

-Galatasaray-Göztepe karşılaşması burada yayınlanacak.

-Ücretsiz olacak ancak GS Plus üyeliği olanlar buraya gelebilecekler.

-GS Plus Premium sahipleri için sahne önünde özel alan olacak.

-Takım Galatasaray Lisesi’nden çıkacak.

-İki üstü açık otobüs olacak. Birinde oyuncular, diğerinde basın mensupları olacak.

-19.05’te başlayacak.

-16.00’dan itibaren etkinlik alanına girilebilecek.

-16.00-19.00 arası DJ performansı olacak.

-27 sanatçı çıkmak istediğini belirtti. Bu isimleri azaltma yoluna gidilecek. Her müzik türünden ismi sahneye çıkartacaklar.

-21.00’de kupa seremonisine geçilecek.

-Sahne yakınında kurulacak olan 36 Loca ve 1000’den fazla Stant ücretli olarak satılacak.

-Yayıncı kuruluş tarafından yayınlanacak. Ayrıca GS Plus Premium üyeleri uygulama üzerinden izleyebilecek.

-Sunucu: Hop Dedik Ayhan, Sanatçılar: Kenan Doğulu, Blok3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah, Altay.

-Takım festival alanına gelmek üzere Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek ve Sarayburnu’ndan tekneye binecek olup, taraftarını selamladıktan sonra Yenikapı’ya deniz yolu ile gelecektir.



#Galatasaray
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