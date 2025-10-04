Trendyol Süper Lig 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Uzun topa hareketlenen Fildişi Sahilli savunma oyuncusu bir anda arka adalesini tuttu. Ardından kendisini deneyen Singo kenara değişiklik işareti yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, yerini Roland Sallai'ye bıraktı.