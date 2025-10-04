Galatasaray
Süper Lig 8. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının 24. dakikasında yıldız isim Singo sakatlandı ve derbi karşılaşmasına devam edemedi.
Trendyol Süper Lig 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 24. dakikasında sarı-kırmızılıların yıldız ismi Singo derbi mücadelesine devam edemedi.
Uzun topa hareketlenen Fildişi Sahilli savunma oyuncusu bir anda arka adalesini tuttu. Ardından kendisini deneyen Singo kenara değişiklik işareti yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, yerini Roland Sallai'ye bıraktı.
