SÜPER LİG

Gençlerbirliği'nin ilk transferi Barcelona'dan

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Barcelona B takımından Mike Van Beijnen'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barecelona ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

Barecelona ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

Ligde ilk yarıyı 18 puanla 13. sırada tamamlayan Gençlerbirliği, devre arasındaki ilk transferini yaptı. Başkent ekibi, Barcelona'nın B takımında forma giyen sağ bek oyuncusu Mike Van Beijnen'i transfer etti.

Katalan ekibinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncunun Gençlerbirliği'ne kiralandığı ifade edildi.

  • Hollandalı genç oyuncu yaz transfer döneminde NAC Breda'dan Barcelona'ya transfer olmuştu.

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