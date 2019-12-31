Gençlerbirliği'nin ilk transferi Barcelona'dan

Ligde ilk yarıyı 18 puanla 13. sırada tamamlayan Gençlerbirliği, devre arasındaki ilk transferini yaptı. Başkent ekibi, Barcelona'nın B takımında forma giyen sağ bek oyuncusu Mike Van Beijnen'i transfer etti.
Katalan ekibinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncunun Gençlerbirliği'ne kiralandığı ifade edildi.
- Hollandalı genç oyuncu yaz transfer döneminde NAC Breda'dan Barcelona'ya transfer olmuştu.
📝 [ÚLTIMA HORA] El defensa holandès Mike Van Beijnen marxa al Gençlerbirliği SK turc.
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📝 [ÚLTIMA HORA] El defensa holandès Mike Van Beijnen marxa al Gençlerbirliği SK turc.
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