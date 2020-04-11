Golcü oyuncudan milli takım mesajı: İnşallah Şenol Güneş beni görür

Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun, gelecek hedeflerinden A Milli Takım'a kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"İyi bir teklif olursa Türkiye'ye dönerim"

Darmstadt 98 formasıyla hem lig, hem de kupada 27 maçta 14 gol, 5 asistlik performans gösteren 28 yaşındaki futbolcu, "Yaklaşık 4 senedir Bundesliga 2'de oynuyorum. Her sezon başı ve devre arasında güzel teklifler oluyor. Mayıs 2021'de kontratım bitecek. Türkiye'de oynamayı hiç düşünmedim, bu sezon güzel bir teklif ve proje olursa Türkiye'ye ye dönmeyi düşünebilirim" dedi.

"Bu yaz Bundesliga'ya transfer olabilirim"

Bundesliga takımları tarafından takip edildiğini belirten golcü futbolcu, "Benim en büyük hedefim ve dileğim Bundesliga'da oynamak. Kalan maçlarda da iyi performans gösterebilirsem neden olmasın. Geçen sezon da Bundesliga ekipleriyle görüşmeler oldu ancak nasip olmadı. Şu an yakından takip eden ve izleyen kulüpler var. Bonservis konusunda anlaşma sağlanırsa bu yaz Bundesliga'ya transferim olabilir" diye konuştu.

"Ibrahimovic'e benzetiliyorum"

Türk forvetler olarak çok fazla alternatif olmadığını dile getiren Dursun, "Burak Yılmaz, Cenk Tosun ve Enes Ünal var. Üçü de milli takımda. Zaten başka forvet de yok. Bu üçünü sayabilirim. Çoğu insan beni fiziksel olarak Ibrahimoviç'e benzetiyor. Uzun boy, teknik, oyun ve saç stilimden dolayı. Futbolda örnek aldığım isim de Ibrahimoviç" şeklinde konuştu.

"A Milli Takım'a gidersem başarılı olurum"

En büyük hayalinin A Milli Takım olduğuna vurgu yapan Dursun, "Çocukluğumdan beri hayal ettiğim şey A Milli Takım'da oynamak. En büyük hedefim bu. Her gün bunun için çalışıyorum. Bu yıl da iyi bir performans gösteriyorum. İnşallah ilerleyen dönemlerde Şenol Güneş beni görür ve beğenir. A Milli Takıma çağrılırsam başarılı olacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Almanya koronavirüse karşı başarılı bir dönem geçiriyor"

Sağlığın önemini dile getiren Dursun, "Burada yaşayan bir vatandaş olarak Almanya'nın başarılı bir dönem geçirdiğini söyleyebilirim. Herkes için bir ilk ve zor bir dönem. Çoğu insan evde ve karantinada. İnşallah bunu atlatırız ve normal hayatımıza döneriz. Ne kadar futbolu sevsem de en önemli şey sağlık. Sağlığın önüne hiçbir şey geçemez. Sağlığın varsa sporunu yapar, normal yaşantına devam edersin" dedi.