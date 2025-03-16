Göztepe Sultanlar Ligi'ne yükselmenin sevincini Gürsel Aksel'de yaşadı

Göztepe, kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağı 2025'te kadın voleybolunda en üst lig olan Sultanlar Ligi'ne yükselmenin sevincini yaşarken, şampiyonlar Eyüpspor maçı öncesi Gürsel Aksel Stadı'nda kupa turu attı.
Tek tek anons edilen sporcular tribünlerden büyük alkış aldı. Şampiyonluk kupasıyla tribünleri selamlayan voleybolcular şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.
Alanya'da organize edilen Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi Play-Off Final Etabı'nda oynadığı üçüncü ve son maçta İBB Spor'u büyük çekişme sonrası 3-2 mağlup eden Papara Göztepe, 20 yıllık Sultanlar Ligi özlemini sona erdirmişti. Normal sezonu ve yarı finali lider tamamladıktan sonra final müsabakalarını 2'nci sırada bitiren sarı-kırmızılı takım Alanya'da da büyük ilgiyle karşılanmıştı.