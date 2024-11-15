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Göztepe'de Fofana beklentilerin uzağında kaldı: Chelsea'den gelmişti

Göztepe'de Fofana beklentilerin uzağında kaldı: Chelsea'den gelmişti

11:2015/11/2024, Cuma
DHA
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Datro Fofana
Datro Fofana

Süper Lig'e döndükten sonra geride kalan 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgiyle iyi bir performans sergileyen Göztepe'nin sezon başında İngiliz devi Chelsea'den yıldız transfer olarak kiraladığı Datro Fofana şimdiye kadar beklentilerin uzağında kaldı.

İzmir ekibinde, 3'ü ilk 11'de 6 maçta forma giyen 22 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, yalnız 1 kez ağları sarstı. Sezon başı kampına katılmadığı için sarı-kırmızılılara imza attığında hazır durumda olmayan Fofana, ilk haftalarda riske edilmedi.


Samsunspor deplasmanıyla birlikte ikinci yarılarda şans bulmaya başlayan futbolcu, ilk 3 maçında kısa süre aldı. Fofana, Göztepe formasını iç sahada ilk kez sırtına geçirdiği Sivasspor sınavında uzatmada attığı golle takımına galibiyeti getirmesine rağmen sonra 4 maçtır suskun kaldı.


Son 3 müsabakada ilk 11'e monte edilen ancak kondisyon eksiği nedeniyle ortalama 60'ar dakika sahada kalan golcü skor katkısı veremedi. Sarı-kırmızılı teknik heyet, Fofana'dan milli maç arasından sonra Beşiktaş deplasmanında rakip fileleri sarsmasını bekliyor.





#Göztepe
#Süper Lig
#Datro Fofana

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