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Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, dün prensipte anlaşılan 38 yaşındaki Sırp teknik adam Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi AA
Göztepenin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu
Nestor El Maestro

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktörlük görevine Nestor El Maestro'nun getirildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Göztepe, 31 Ağustos'ta teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırmıştı.

  • Son olarak Suudi Arabistan'ın El Taawon takımında görev yapan 38 yaşındaki Sırp teknik adamın kariyerinde Spartak Trnava ile 2017-2018 sezonunda Slovakya Ligi şampiyonluğu bulunuyor.


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