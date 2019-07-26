G.Saray sınıra takılıyor

Galatasaray gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şu ana kadar 7 transferi gerçekleştirirken, hala forvet ve orta saha için başka oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı takımın mevcut kadrosunda zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Luyindama ile birlikte 14 yabancı futbolcu bulunuyor. Türkiye’de bulunan yabancı sınırlaması ise takımlara 14 yabancı futbolcu oynatma hakkı veriyor. Halihazırda bu sınıra ulaşan sarı-kırmızılıların ilk işi Nijerya’dan transfer edilen genç oyuncu Valentine Ozornwafor’u başka bir takıma kiralamak olacak.

Böylelikle bir yabancı oyuncu için yer açacak olan sarı-kırmızılılar, diğer transferlerde sıkıntı yaşayacak. Şu an forvet pozisyonu için Radamel Falcao, sol kanat için Henry Onyekuru, merkez orta saha için Ever Banega gibi isimlerle görüşen sarı-kırmızılılar, takımdan daha fazla yabancı oyuncu eksiltmek zorunda kalacak.

İLK GÖNDERİLECEK İSİM DİAGNE

Takımdan ilk gönderilecek isimler arasında Mbaye Diagne yer alıyor. Senegalli futbolcunun satışıyla hem yabancı kontenjanında yer açılacak hem de yapılacak transferler için kaynak oluşturulacak. Diagne ve Ozornwafor’un gidişiyle yabancı kontenjanında iki kişilik yer açacak olan Galatasaray, üçüncü transfer için ise Türk tercih etmek zorunda kalabilir.

Aksi takdirde sarı-kırmızılılar kadrosundan bir yabancı daha satmak zorunda olacak. Sarı-kırmızılılar bu nedenle sol kanat için Emre Mor’u transfer ederek, yabancı sayısında rahat bir nefes alabilir. Galatasaray’ın Emre Mor transferini de birkaç gün içinde tamamlaması bekleniyor.