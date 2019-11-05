Guti'nin yeni takımı belli oldu

Ligde geride kalan 14 haftanın ardından 2. sırada olan Almeria, Portekiz'li teknik direktör Pedro Emanuel ile yollarını ayırmasının ardından yerine Guti ile anlaştı.

Almeria kulübünün resmi internet sitesinde yayımlanan videoda, Guti'nin Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nda futbol oynadığı dönemde forma numarası olan 14'e atıfta bulunarak, "Stat üzerinde bir 14 numaranın uçtuğu görüldü" diye yazıldı.

Se ha visto un número 14 sobrevolando el estadio... 👀 pic.twitter.com/wnGYLkO8l0 — UD Almería (@U_D_Almeria) 4 Kasım 2019

Bugün imzalıyor

Ayrıca Almeria kulübünün sahibi olan Suudi Arabistan Kraliyet Mahkemesi danışmanlarından Turki Al-Şeik de sosyal medya hesabından, Guti ile çektirdiği bir fotoğrafının altında "İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in efsanesiyle" yazısını paylaştı.

Almeria'nın, anlaşmaya vardığı Guti ile bugün resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Real Madrid'de 15 yıl futbol oynadıktan sonra 2010-2012 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Guti, futbol kariyerini bıraktıktan sonra 2018-2019 sezonunda Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.