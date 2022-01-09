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Haftanın maçında Roma Juventus'a mağlup oldu

İtalya Ligi Serie A'da haftanın maçı gol düellosuna sahne oldu. Roma Juventus karşısında sahasında iki farkla öne geçtiği maçı 4-3 kaybetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Haftanın maçında Roma Juventusa mağlup oldu
Juventus Serie A'da son beş maçını kaybetmedi

İtalya Ligi Seria A'da haftanın maçında Roma sahsında Juventus'u konuk etti. karşılaşma konuk ekibin 4-3'lük galibiyetle son erdi.

Juventus son 5 maçında kaybetmezken Roma galibiyet hasretini 3 maça çıkardı

İşte maçtan dakikalar:

Gol!

  • Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Roma 11. dakikada kazandığı köşe vuruşunda Tammy Abraham'ın kafayla attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

Gol!

  • Yediği golün etkisini çabuk atlatan Juventus'un Arjantinli yıldızı Paula Dybala dakikalar 18'i gösterirken ceza sahası dışından attığı golle maça eşitlik getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarsı karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Gol!

  • Maçın 2. yarısına da hızlı başlayan ev sahibi Roma 48. dakikada Henrih Mhitaryan'ın ceza sahası dışından attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

Gol!

  • Mhitaryan'ın attığı golden 5 dakika sonra bu kez sahneye Lorenzo Pellegrini çıktı. Dakikalar 53'ü gösterirken kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Pellegrini harika bir gole imza attı ve farkı ikiye çıkardı(3-1).

Gol!

  • Dakikalar 70. gösterirken Juventus'ta Manuel Locatelli topu filelerle buluşturdu ve farkı bire indirdi(3-2).

Gol!

  • Juventus 70. dakikada bulduğu ikinci golden sonra baskısını sürdürdü ve 72. dakikada Dejan Kulusevski'nin attığı golle skoru 3-3'e getirdi.

Gol!

  • Karşılaşmada Juventus iki farktan beraberliği yakalamasının ardından 77. dakikada Mattia De Sciglio'nun golüyle maçta 4-3'lük üstünlüğü yakaladı.
  • Maçın 81. dakikasında Mattia de Ligt'ın ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Hollandalı futbolcu ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek takımını on kişi bıraktı. Roma adına topun başına geçen Pellegrini penaltıyı kaçırdı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca gol düellosu 4-3'lük skorla Juventus lehine tamamlandı.

Roma aldığı bu mağlubiyetle 32 puanda kalırken Juventus puanını 38'e yükseltti.


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