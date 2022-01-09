Haftanın maçında Roma Juventus'a mağlup oldu

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Beşiktaş'ın genç yeteneği Emirhan lig maçında da herkesi mest etti

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan, Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçına ilk 11'de başladı. 17 yaşındaki futbolcu etkili bir oyun sergiledi. İlk 11 başladığı maçta kariyerinin ilk A takım golünü atan Emirhan'ın bir topu direkten dönerken kazanılan penaltı atışı öncesinde de pozisyonun kahramanı oldu. Öte yandan genç futbolcu ilk yarının son dakikalarında hakemi taç atışı sebebiyle uyarması ve kararın değişmesi sebebiyle de büyük takdir gördü.