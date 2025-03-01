Hasan Arat Avrupa Olimpiyat Komitelerinin yönetim kuruluna tekrar seçildi

Göreve 2029'a kadar devam edecek yeni yönetim kurulunda altışar kadın ve erkek üye olmak üzere eşit temsil sağlandığı kaydedildi.

Arat, 12 yıldır EOC'nin yönetim kurulunda Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil ettiğini vurgulayarak, "EOC tüzüğü gereği Avrupa Oyunları'nı düzenleyecek ülkenin temsilcisi yönetimde yer alır. Türkiye adına yeniden yönetime girmem için öneri verildi ve bu oybirliğiyle kabul edildi. Ben, Türkiye'yi temsil etmek için yeniden yönetime girdim. Burada Türkiye ile EOC arasında bir köprü olacağım." ifadelerini kullandı.