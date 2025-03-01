Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Hasan Arat Avrupa Olimpiyat Komitelerinin yönetim kuruluna tekrar seçildi

Hasan Arat Avrupa Olimpiyat Komitelerinin yönetim kuruluna tekrar seçildi

14:081/03/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Hasan Arat
Hasan Arat

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach’'n da katıldığı, Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen EOC 54. Genel Kurulunda yapılan seçimde, Spyros Capralos'un yeniden başkanlığa seçildiği belirtildi.

TMOK Başkan Yardımcısı Hasan Arat'ın da yeniden 2027 İstanbul Avrupa Oyunları kapsamında yönetim kuruluna doğal üye olarak alındığı ifade edildi.


Göreve 2029'a kadar devam edecek yeni yönetim kurulunda altışar kadın ve erkek üye olmak üzere eşit temsil sağlandığı kaydedildi.


Hasan Arat: "Türkiye'yi temsil etmek için yeniden yönetime girdim"

EOC Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat, Türkiye'yi temsil etmek için yeniden yönetime girdiğini dile getirdi.


Arat, 12 yıldır EOC'nin yönetim kurulunda Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil ettiğini vurgulayarak, "EOC tüzüğü gereği Avrupa Oyunları'nı düzenleyecek ülkenin temsilcisi yönetimde yer alır. Türkiye adına yeniden yönetime girmem için öneri verildi ve bu oybirliğiyle kabul edildi. Ben, Türkiye'yi temsil etmek için yeniden yönetime girdim. Burada Türkiye ile EOC arasında bir köprü olacağım." ifadelerini kullandı.


Hasan Arat, 16 Mart'ta yapılacak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Olağan Genel Kurulunda ise herhangi bir yönetimde olmayacağını belirterek, adaylara başarı diledi.

#Hasan Arat
#Avrupa Olimpiyat Komiteleri
#EOC

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşerona kadroda 2. torba yasa müjdesi var: 100 bin taşeron işçi dikkat kesildi