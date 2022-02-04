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Hatayspor, Fenerbahçeli eski yıldızın peşine düştü: Büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, daha önce Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği fakat hayal kırıklığı ile gönderdiği Yassine Benzia'nın peşine düştü. Cezayirli oyuncu ile görüşmelerini sürdüren yönetim, teknik direktör Ömer Erdoğan’dan olumlu yanıt alınırsa transfer için somut adımlar atacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatayspor Fenerbahçeli eski futbolcu Yassine Benzianın peşinde
Fenerbahçe

Transfer çalışmalarına Atakaş Hatayspor, Emre Kaplan, Mahmud Kahraba ve Selimcan Temel'in ardından bir oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Akdeniz ekibi, daha önce Fenerbahçe forması da giyen Yassine Benzia ile görüşmelere başladı. Skorer'de yer alan habere göre, Hatayspor'da yönetim, teknik direktör Ömer Erdoğan’dan olumlu yanıt alınırsa transfer için somut adımlar atacak.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatmıştı

2018/19 sezonunda Fenerbahçe’de kiralık olarak oynayan 27 yaşındaki futbolcu, çıktığı 20 karşılaşmada gol kaydedememişti. Beklenen performansın altında kalan Benzia, kulübü Lille’e dönmüş sonrasında ise Olympiakos’a kiralanmıştı.

Elini kaybediyordu

Fransa’da geçirdiği trafik kazası sonrası 7 ay futboldan uzak kalan Yassine Benzia elini kaybetme tehlikesi yaşamıştı. Tedavi sonrası sahalara dönen Benzia, el parmaklarından birini kaybetti.

  • Şu anda Dijon forması giyen Yassine Benzia, bu sezon 17 maçta, 4 gol ve 2 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre de oyuncunun güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro.

Benzia'nın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
Benzia'nın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
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