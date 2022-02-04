Hatayspor, Fenerbahçeli eski yıldızın peşine düştü: Büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı

Transfer çalışmalarına Atakaş Hatayspor, Emre Kaplan, Mahmud Kahraba ve Selimcan Temel'in ardından bir oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Akdeniz ekibi, daha önce Fenerbahçe forması da giyen Yassine Benzia ile görüşmelere başladı. Skorer'de yer alan habere göre, Hatayspor'da yönetim, teknik direktör Ömer Erdoğan’dan olumlu yanıt alınırsa transfer için somut adımlar atacak.
Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatmıştı
2018/19 sezonunda Fenerbahçe’de kiralık olarak oynayan 27 yaşındaki futbolcu, çıktığı 20 karşılaşmada gol kaydedememişti. Beklenen performansın altında kalan Benzia, kulübü Lille’e dönmüş sonrasında ise Olympiakos’a kiralanmıştı.
Elini kaybediyordu
Fransa’da geçirdiği trafik kazası sonrası 7 ay futboldan uzak kalan Yassine Benzia elini kaybetme tehlikesi yaşamıştı. Tedavi sonrası sahalara dönen Benzia, el parmaklarından birini kaybetti.
- Şu anda Dijon forması giyen Yassine Benzia, bu sezon 17 maçta, 4 gol ve 2 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre de oyuncunun güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro.