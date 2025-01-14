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Hatayspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu

Hatayspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu

10:4914/01/2025, Salı
DHA
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Galatasaray ligin ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti.
Galatasaray ligin ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti.

Hatayspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Bu maçın bilet fiyatları belli oldu. Peki Hatayspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar?

Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek Hatayspor’da bilet fiyatları belli oldu.


Hatayspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar?

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada deplasman taraftarlarına ayrılan biletlerin 1820 TL’den satışa çıkarıldığı bildirildi. VIP alt biletin 2250 TL olacağı maçın bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:


“VIP üst 2000 TL, maraton alt 1750 TL, maraton üst 1500 TL, kale alt-üst 1400 TL, deplasman 1820 TL

#Süper Lig
#Hatayspor
#Galatasaray

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