Hazmedemediler: Curling Federasyonu'na 'asker selamı' soruşturması

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, soruşturma sürecini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Şebin, gerekli savunmayı yazıp göndereceklerini belirterek, "Dünya milletlerinden özellikle spor müsabakalarında çoğu ülkenin sporcuları bu selamı vermektedir. Bunun altında herhangi bir şey aramamak lazım" dedi.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, çok güzel başarılar elde ettiklerini belirterek, "Geçen hafta Avrupa Şampiyonası vardı. A grubuna çıktığımız başarılı bir müsabakaydı. Burada kız ve erkek takımlarımız mücadele etti, çok güzel başarılar elde ettik. Bu ülkede bu coğrafyada yaşayan herkesin bir bayrak sevgisi var. Bayrak açıldığı zaman herkes selam durur. Bu bizim geleneğimiz, kültürümüzdür. Ailemizden, öğretmenlerimizden, devlet büyüklerimizden böyle gördük" diye konuştu.

"Dünya Curling Federasyonu bizden bilgilendirme talep etti"

Asker bir millet olduğumuzun vurgusunu yapan Başkan Şebin, gerekli bilgileri yazıp Dünya Curling Federasyonu'na göndereceklerini belirterek şunları söyledi; "Bizim bayrağımız grafikerler tarafından çizilmiş bir bayrak değil, bir hikayesi, bir geçmişi, ödenmiş bedelleri var. Çocukların aldığı galibiyetten sonra bir bayrak açıldı ve antrenörlerimiz, sporcularımızla birlikte selam duruşunda bulunduk. Bunu biz sokakta bile insanlara selam verirken, asker selamıyla elimizi başımıza kaldırır selam veririz. Bu bizim bir yaşam tarzımız. Dünya Curling Federasyonu asker selamı olduğu için bizden bir bilgilendirme talep etti. Biz de gerekli bilgileri yazıp göndereceğiz. Dünya milletlerinden özellikle spor müsabakalarında çoğu ülkenin sporcuları bu selamı vermektedir. Bunun altında herhangi bir şey aramamak lazım. Özellikle bir Türk sporcu bunu yapıyorsa, geleneğinden kaynaklanan bir şey. Başka milletin sporcusuna veya bir başka devletin egemenliğine herhangi bir suç teşkil etmemektedir. Bizim tamamen asker bir millet oluşumuzla ilgilidir."

"Yabancı ülkelerin bizi anlaması çok zor"

Kenan Şebin, kimseden çekindikleri bir nokta olmadığını ifade ederek, "Son zamanlarda biz de birliktelik oluşturmak, sporcuları motive etmek için böyle yaptık. Bu tamamen motivasyon amaçlı bir şey. Avrupa ve Dünya ülkelerinin bizi anlaması çok zor. Bizim vatan sevgimizi, bayrak düşkünlüğümüzü anlamaları zaman alacak. Herkes anlayacak, biz Türk milletiyiz. Bu ülkede yaşayan herkesin, laz, kürt, çerkez, alevi, sünni herkesin bayrağı bir. Bunu dünyaya göstereceğiz. Kimseden çekindiğimiz bir nokta yoktur. Bayrak yoksa, biz de yokuz. Art niyet var mı, bunu da zamanla göreceğiz. Gönderdiğimiz yazıyla beraber gerçek niyetlerini anlamış olacağız" şeklinde konuştu.