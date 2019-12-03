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Hazmedemediler: Curling Federasyonu'na 'asker selamı' soruşturması

İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda Türk sporcuların kazandıkları maç sonunda 'asker selamı' vermesi sonucu Dünya Curling Federasyonu, soruşturma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Türk sporcuların kazandıkları maç sonunda 'asker selamı' vermesi sonucu Dünya Curling Federasyonu, soruşturma başlattı.

Türk sporcuların kazandıkları maç sonunda 'asker selamı' vermesi sonucu Dünya Curling Federasyonu, soruşturma başlattı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, soruşturma sürecini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Şebin, gerekli savunmayı yazıp göndereceklerini belirterek, "Dünya milletlerinden özellikle spor müsabakalarında çoğu ülkenin sporcuları bu selamı vermektedir. Bunun altında herhangi bir şey aramamak lazım" dedi.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, çok güzel başarılar elde ettiklerini belirterek, "Geçen hafta Avrupa Şampiyonası vardı. A grubuna çıktığımız başarılı bir müsabakaydı. Burada kız ve erkek takımlarımız mücadele etti, çok güzel başarılar elde ettik. Bu ülkede bu coğrafyada yaşayan herkesin bir bayrak sevgisi var. Bayrak açıldığı zaman herkes selam durur. Bu bizim geleneğimiz, kültürümüzdür. Ailemizden, öğretmenlerimizden, devlet büyüklerimizden böyle gördük" diye konuştu.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin
Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin

"Dünya Curling Federasyonu bizden bilgilendirme talep etti"
Asker bir millet olduğumuzun vurgusunu yapan Başkan Şebin, gerekli bilgileri yazıp Dünya Curling Federasyonu'na göndereceklerini belirterek şunları söyledi; "Bizim bayrağımız grafikerler tarafından çizilmiş bir bayrak değil, bir hikayesi, bir geçmişi, ödenmiş bedelleri var. Çocukların aldığı galibiyetten sonra bir bayrak açıldı ve antrenörlerimiz, sporcularımızla birlikte selam duruşunda bulunduk. Bunu biz sokakta bile insanlara selam verirken, asker selamıyla elimizi başımıza kaldırır selam veririz. Bu bizim bir yaşam tarzımız. Dünya Curling Federasyonu asker selamı olduğu için bizden bir bilgilendirme talep etti. Biz de gerekli bilgileri yazıp göndereceğiz. Dünya milletlerinden özellikle spor müsabakalarında çoğu ülkenin sporcuları bu selamı vermektedir. Bunun altında herhangi bir şey aramamak lazım. Özellikle bir Türk sporcu bunu yapıyorsa, geleneğinden kaynaklanan bir şey. Başka milletin sporcusuna veya bir başka devletin egemenliğine herhangi bir suç teşkil etmemektedir. Bizim tamamen asker bir millet oluşumuzla ilgilidir."

  • "Yabancı ülkelerin bizi anlaması çok zor"
  • Kenan Şebin, kimseden çekindikleri bir nokta olmadığını ifade ederek, "Son zamanlarda biz de birliktelik oluşturmak, sporcuları motive etmek için böyle yaptık. Bu tamamen motivasyon amaçlı bir şey. Avrupa ve Dünya ülkelerinin bizi anlaması çok zor. Bizim vatan sevgimizi, bayrak düşkünlüğümüzü anlamaları zaman alacak. Herkes anlayacak, biz Türk milletiyiz. Bu ülkede yaşayan herkesin, laz, kürt, çerkez, alevi, sünni herkesin bayrağı bir. Bunu dünyaya göstereceğiz. Kimseden çekindiğimiz bir nokta yoktur. Bayrak yoksa, biz de yokuz. Art niyet var mı, bunu da zamanla göreceğiz. Gönderdiğimiz yazıyla beraber gerçek niyetlerini anlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Portekiz'den asker selamı paylaşımı: UEFA bakalım ne diyecek?
Portekiz'den asker selamı paylaşımı: UEFA bakalım ne diyecek?

Portekiz, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri B Grubu'nda sahasında Litvanya'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, Cristiano Ronaldo'nun biri penaltıdan üç gol kaydettiği maçı 6-0 kazandı ve grubundaki ikinciliğini korudu. Portekiz'in diğer gollerini Pizzi, Gonçalo Paciencia ve Bernardo Silva attı.Pizzi'den asker selamıPortekiz Milli Takımı resmi sosyal medya hesabının Pizzi'nin golü sonrası paylaştığı görsel dikkati çekti. Gol duyurusunda 30 yaşındaki futbolcunun asker selamı verdiği fotoğraf kullanıldı. UEFA'nın bu konudaki tavrı ise merak konusu oldu.⏱ 52&#39; O terceiro, às três tabelas! O remate de Pizzi bate com estrondo nos ferros e entra! #PORLTU | 3-0 | #TodosPortugal #EuroQualifiers pic.twitter.com/r8oJCUEIfd&mdash; Portugal (@selecaoportugal) 14 Kasım 2019 Millilerimizin gol sevinci UEFA'yı rahatsız etmiştiHatırlanacağı üzere UEFA, milli futbolcularımızın EURO 2020 Elemeler'inde oynanan Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamıyla yaptığı gol sevinçleri nedeniyle A Milli Takım'a soruşturma açmıştı. UEFA ayrıca, Başakşehir'in Wolfsberger'i 1-0 yendiği Avrupa Ligi karşılaşmasında asker selamı veren İrfan Can Kahveci, Robinho, Visca ve Azubuike için de soruşturma başlatmıştı. İkiyüzlü UEFAUEFA’nın, Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların gol sevinci sırasında verdikleri asker selamının siyasi provokasyon içerebileceği gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatması, ortaya koyduğu çifte standardı da gözler önüne sermişti. Daha önceden Fransız futbolcu Antoine Griezmann, Dünya Kupası’nın finalindeki kupa töreninde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un karşısında asker selamı vermesi, Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid’de oynarken gol sevincini asker selamı vererek kutlaması, Hırvat futbolcu Mario Mandzukic’in Bayern Münih formasını giyerken gol sevincini asker selamı vererek yaşaması, Şampiyonlar Ligi’nde Thierry Henry ve Samuel Eto’o’nun asker selamı vermesi, Emmanuel Adebayor’un ülkesi Togo’nun siyasi olarak içinde bulunduğu karışık dönemde asker selamı vermesi siyasi bir mesaj ya da siyasi bir provokasyon olarak değerlendirilmemişti.

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