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Hentbol Erkekler Süper Lig'de play-off mücadelesi başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de play-off mücadelesi başlıyor

09:5413/04/2025, Pazar
AA
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 22. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Köyceğiz Belediyespor 24-24 berabere kaldı. Bir pozisyonda, Trabzon Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Efe Şakir Cihan (sol 2) rakipleriyle mücadele etti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 22. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Köyceğiz Belediyespor 24-24 berabere kaldı. Bir pozisyonda, Trabzon Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Efe Şakir Cihan (sol 2) rakipleriyle mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Ligi 2024-2025 Vedat Pars Sezonu'nda şampiyonluk ve sıralama etapları yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre şampiyonluk etabı ilk turunda, normal sezonu lider tamamlayan Beşiktaş, dördüncü sıradaki Beykoz Belediyespor ile karşılaşacak.


Normal sezonu ikinci sırada bitiren Nilüfer Belediyespor ise üçüncü sıradaki DEPSAŞ Enerji AS ile finale yükselme mücadelesi verecek.


Seride iki galibiyete ulaşan takımlar, finale çıkacak. Üç maçlık seride ilk iki karşılaşma, sezonu üst sırada tamamlayan takımın ev sahipliğinde oynanacak.


Normal sezonu 5 ila 8. sırada bitiren takımlar ise sıralama etabı maçları yapacak.


Öte yandan şampiyonluk etabını dördüncü tamamlayan takım ile play-off sıralama etabı beşincisi, federasyonun belirleyeceği tarafsız sahada tek maç üzerinden 4'üncülük maçında karşılaşacak.


Şampiyonluk ve sıralama etaplarında ilk tur müsabakalarının programı ise şöyle:


Şampiyonluk etabı


Yarın:

15.00 Beşiktaş – Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)


17.00 Nilüfer Belediyespor – DEPSAŞ Enerji AS (Üçevler)


16 Nisan Çarşamba:

15.00 Nilüfer Belediyespor – DEPSAŞ Enerji AS (Üçevler)


19.00 Beşiktaş – Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)


19 Nisan Cumartesi (Gerekirse):

15.00 DEPSAŞ Enerji AS – Nilüfer Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)


17.00 Beykoz Belediyespor – Beşiktaş (R. Şahin Koktürk)


5-8 sıralama etabı


Yarın:

17.00 Spor Toto – Güneysu SK (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)


17.00 Köyceğiz Belediyespor – Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)


16 Nisan Çarşamba:

14.00 Spor Toto – Güneysu SK (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)


17.00 Köyceğiz Belediyespor – Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)


19 Nisan Cumartesi (Gerekirse):

17.00 Güneysu SK – Spor Toto (Güneysu)


17.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor – Köyceğiz Belediyespor (Beşirli)

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