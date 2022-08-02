Spor İlhan Parlak Beşiktaş maçında sahaya galibiyet için çıkacağız
TRANSFER

İlhan Parlak: “Beşiktaş maçında sahaya galibiyet için çıkacağız”

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, lige hazır halde geldiklerini ifade ederek, ilk maçta Beşiktaş’ı yenmek için sahaya çıkacaklarını söyledi.

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Haber Merkezi İHA
İlhan Parlak: “Beşiktaş maçında sahaya galibiyet için çıkacağız”
İlhan Parlak, geçen sezon Kayserispor formasıyla çıktığı 31 maçta, 3 gol atıp 3'te asist yaptı.

Kayserispor’un deneyimli futbolcusu İlhan Parlak, lige en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getirirken, Beşiktaş ile oynayacakları maç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İstanbul’dan galibiyetle dönebiliriz"

Beşiktaş deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini belirten İlhan, teknik direktör Çağdaş Atan’ın direktiflerini harfiyen yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Tecrübeli forvet, lige puan veya puanlarla başlamak istediklerini de sözlerine ekledi. Kayserispor kaptanı sözlerini ise, "Yeni sezon Kayserispor için zorlu geçecek. Ama inanıyorum ki başarılı bir dönem geçireceğiz. Taraftarımızdan destek istiyoruz. Onların desteği, bizim motivemiz için çok önemli. Lige Beşiktaş maçı ile başlayacağız. Zorlu bir maç olacak. Biz sahaya galibiyet almak için çıkacağız. Eğer hocamızın direktiflerini sahaya yansıtırsak İstanbul’dan galibiyetle dönebiliriz” ifadelerini kullanarak tamamladı.

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