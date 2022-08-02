İlhan Parlak: “Beşiktaş maçında sahaya galibiyet için çıkacağız”

Kayserispor’un deneyimli futbolcusu İlhan Parlak, lige en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getirirken, Beşiktaş ile oynayacakları maç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İstanbul’dan galibiyetle dönebiliriz"

Beşiktaş deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini belirten İlhan, teknik direktör Çağdaş Atan’ın direktiflerini harfiyen yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Tecrübeli forvet, lige puan veya puanlarla başlamak istediklerini de sözlerine ekledi. Kayserispor kaptanı sözlerini ise, "Yeni sezon Kayserispor için zorlu geçecek. Ama inanıyorum ki başarılı bir dönem geçireceğiz. Taraftarımızdan destek istiyoruz. Onların desteği, bizim motivemiz için çok önemli. Lige Beşiktaş maçı ile başlayacağız. Zorlu bir maç olacak. Biz sahaya galibiyet almak için çıkacağız. Eğer hocamızın direktiflerini sahaya yansıtırsak İstanbul’dan galibiyetle dönebiliriz” ifadelerini kullanarak tamamladı.

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📌 Beşiktaş maçı hazırlıklarımız başladı. ✅



🟡🔴 #YukatelKayserispor | #BJKvKYS pic.twitter.com/IUlYhMwMdf — Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) August 1, 2022