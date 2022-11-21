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İngiltere, İran maçıyla Dünya Kupası'nı açıyor

Dünya Kupası'nda ikinci gün maçlarında B grubunda İngiltere ile İran karşı karşıya geliyor. Takımların muhtemel 11'leri, maçın hangi stadyumda oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı bilgilerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere-İran maçı muhtemel 11ler, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere - İran maçı muhtemel 11'ler, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası'nın ikinci gününde B grubu ilk maçında İngiltere ile İran saat 16.00'da Khalifa Ulusal Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç TRT 1'de naklen yayınlanacak. Maçı Raphael Claus yönetecek. Yardımcılıklarını ise Rodrigo Correa ile Danilo Ricardo yapacak.

İngiltere ile ilk kez karşılaşacak olan İran, Dünya Kupası'nda daha önce Avrupa temsilcileriyle oynadığı sekiz maçta galibiyet alamadı.

Dünya Kupası'nda toplamda 16, art arda yedinci kez boy göstermeye hazırlanan İngiltere, turnuva tarihindeki en uzun serisini yaşayacak.

Harry Kane'in ceza alma ihtimali var

İngiltere, İran maçıyla Dünya Kupası'nda açılış yapmayı beklerken FIFA, Harry Kane ve İngiltere'nin Dünya Kupası'nda LGBT sembolü taşıyan 'OneLove' kol bandını takmasını yasakladı.

Kaptan Kane'in bugün sahaya çıkmadan önce tünelde uyarılabileceği, uyarıları dikkate almadığı takdirde ceza alabileceği söyleniyor.

İngiltere-İran muhtemel 11'ler

  • İngiltere: Pickford, Shaw, Maguire, Stones, Trippier, Rice, Bellingham, Mount, Sterling, Saka, Kane
  • İran: Beiranvand, Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammed, Nourollahi, Ezatolahi, Hajsafi, Jahanbakhsh, Taremi, Amiri

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