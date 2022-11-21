İngiltere, İran maçıyla Dünya Kupası'nı açıyor

Dünya Kupası'nın ikinci gününde B grubu ilk maçında İngiltere ile İran saat 16.00'da Khalifa Ulusal Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç TRT 1'de naklen yayınlanacak. Maçı Raphael Claus yönetecek. Yardımcılıklarını ise Rodrigo Correa ile Danilo Ricardo yapacak.

İngiltere ile ilk kez karşılaşacak olan İran, Dünya Kupası'nda daha önce Avrupa temsilcileriyle oynadığı sekiz maçta galibiyet alamadı.

Dünya Kupası'nda toplamda 16, art arda yedinci kez boy göstermeye hazırlanan İngiltere, turnuva tarihindeki en uzun serisini yaşayacak.

Harry Kane'in ceza alma ihtimali var

İngiltere, İran maçıyla Dünya Kupası'nda açılış yapmayı beklerken FIFA, Harry Kane ve İngiltere'nin Dünya Kupası'nda LGBT sembolü taşıyan 'OneLove' kol bandını takmasını yasakladı.

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Kaptan Kane'in bugün sahaya çıkmadan önce tünelde uyarılabileceği, uyarıları dikkate almadığı takdirde ceza alabileceği söyleniyor.

İngiltere-İran muhtemel 11'ler

İngiltere: Pickford, Shaw, Maguire, Stones, Trippier, Rice, Bellingham, Mount, Sterling, Saka, Kane

İran: Beiranvand, Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammed, Nourollahi, Ezatolahi, Hajsafi, Jahanbakhsh, Taremi, Amiri

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