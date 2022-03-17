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İspanyol basını Galatasaray'ı konuşuyor: Barcelona acı çekti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalan temsilcimiz Galatasaray, rövanş maçında sahasında 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Mücadele sonrasında İspanyol basını, sarı-kırmızılı takım hakkında övgü dolu sözler kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İspanyol basını Galatasarayı konuşuyor: Barcelona acı çekti
Galatasaraylı futbolcuların Barcelona maçı sonrasında yaşadığı üzüntü

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, NEF Stadyumu'nda dünya devi Barcelona'yı ağırladı. İlk maçta İspanya'da rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, rövanş maçında sahasında 2-1 kaybetti ve turnuvaya veda etti.

Barcelona'ya çeyrek finali getiren golleri 37. dakikada Pedri ve 49. dakikada Pierre Aubameyang kaydetti. Galatasaray'ın tek golünü ise 28. dakikada Marcao attı.

İspanyol basınından Galatasaray'a övgü dolu sözler

Temsilcimiz Galatasaray'ın hem İspanya'da hem de Türkiye'de oynadığı oyun, İspanyol basınından alkış aldı. İşte kritik mücadele hakkında İspanya'da yapılan yorumlar:

  • Marca: Barcelona acı çekerek turladı.
  • AS: Barcelona, Türk cehenneminden çıktı.
  • ESPN: Xavi'nin takımı acı çektiği maçtan galip ayrıldı. Maçın bitişini korku içinde beklediler.
  • L'EQIPE: Zorlu deplasmanda kazanan Barça

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