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Cengiz Ünder attı Marsilya çeyrek finale yükseldi

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Basel'i 2-1 yenen Marsilya, rövanş maçında deplasmanda rakibini yine aynı skorla mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Marsilya'ya turu getiren ilk golünü milli oyuncumuz Cengiz Ünder attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cengiz Ünderin Basele attığı golü izle: UEFA Konferans Ligi
Cengiz Ünder ve arkadaşlarının gol sevinci

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçınca Marsilya deplasmanda Basel ile karşılaştı. İlk maçta rakibini 2-1 yenen Fransız temsilcisi, rövanş maçında da 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Marsilya'nın golleri 74. dakikada Cengiz Ünder ve 90+3. dakikada Valentin Rongier kaydetti. Basel'in tek golünü ise 62. dakikada Dan Ndoye attı.

  • Bu golle birlikte Cengiz Ünder bu sezon 35 maçta, 11 gol ve 3 asistle oynadı.

Cengiz Ünder'in Basel'e attığı golü izle
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