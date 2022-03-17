Cengiz Ünder attı Marsilya çeyrek finale yükseldi

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçınca Marsilya deplasmanda Basel ile karşılaştı. İlk maçta rakibini 2-1 yenen Fransız temsilcisi, rövanş maçında da 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.
Marsilya'nın golleri 74. dakikada Cengiz Ünder ve 90+3. dakikada Valentin Rongier kaydetti. Basel'in tek golünü ise 62. dakikada Dan Ndoye attı.
- Bu golle birlikte Cengiz Ünder bu sezon 35 maçta, 11 gol ve 3 asistle oynadı.
Cengiz Ünder'in Basel'e attığı golü izle
Cengiz Under attigi golle takimina Basel karsisinda beraberligi getiriyor⚽️ pic.twitter.com/w4DnTrjQQf
Cengiz Under attigi golle takimina Basel karsisinda beraberligi getiriyor⚽️ pic.twitter.com/w4DnTrjQQf— Türk Gurbetçi Futbolcu Performansları🇹🇷🌐 (@TGFP__) March 17, 2022