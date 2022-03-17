Xavi Hernandez'den Kerem Aktürkoğlu itirafı: İlginç yetenekleri var

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'lık ilk maçın rövanşında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına açıklamalarda bulundu.

"Oyuna derinlik kattık"

İki yarıda da iyi oynadıklarını söyleyen Xavi, "Merkezde, orta sahada iyiydik. Açık alanlar yaratmalıydık. Ben her zaman pozitif bir insanım. İlk yarı da Galatasaray'dan iyi oynadığımızı düşünüyordum. O yüzden ikinci yarıda oyunda bir değişiklik yapmadım. İkinci yarıda da aynı şekilde devam ettik, sadece oyuna derinlik kattık" ifadelerini kullandı.

"Kerem'e önlem aldık"

Galatasaray taraftarının yarattığı atmosferin saha kenarından nasıl gözüktüğüyle ilgili gelen soruya Xavi, şu yanıtı verdi:

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"Kenarda oldukça aktifim, rekabetçi bir insanım. Normalde sakin bir insanım. Ama rekabetçi bir insansanız sahada hareketli olmamanız mümkün değil. Kerem çok hızlı bir oyuncu, Galatasaray'ın en iyi oyuncularından biriydi, ona iyi önlem aldık. Oyunu domine ettik. Atmosferin nasıl olacağını biliyordum, o yüzden iyi bir karşılık verdik."

"Kupayı kazanmak istiyoruz"

Hafta sonunda oynanacak El Classico öncesinde takımın fizik durumunun bu maç sonrası nasıl etkilendiğiyle ilgili gelen soruya cevap veren Xavi, "Maç maç bakıyoruz. Bu maç oldukça önemliydi. Biz bu kupayı kazanmak istiyoruz, hak ettiğimizi düşünüyoruz. El Classico'ya da moralli gidiyoruz, orada başka bir senaryo olacak" dedi.

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"İyi baskı yaptık"

İdmanlarda çok çalıştıklarını belirten Xavi, "Oyuncularım oldukça eğleniyor. Bugün topa sahiptik, çok iyi baskı yaptık, Galatasaray ikinci yarıda çıkamadı. Sabrederek oyunu geri çevirdik. İstediğimiz de buydu" değerlendirmesinde bulundu.

“Arda Güler konusunda bilgim yok”

Karşılaşmanın atmosferi hakkında da konuşan Xavi, “Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyanslardan birisiydi. Bunun zorluğunu biliyorduk. Geriye düşmemize karşın çevirdik. Atmosfer mükemmeldi ama nasıl tepki vermemiz gerektiğini bilerek oynadık” dedi. İspanya basınında Arda Güler’le ilgileri olduğu yönündeki haberler hakkında da konuşan Xavi, “Arda Güler konusunda bilgim yok” açıklamasını yaptı.

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"Kerem'in ilginç yetenekleri var"

Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yorum yapan Xavi, şunları söyledi:

"Kerem çok iyi bir oyuncu, ilginç yetenekleri var. Bire birde çok iyi. Ama biz oyunu domine ettik. Galatasaray'ın fırsat bulması normaldi ama az fırsat verdik. Domenec çok iyi bir hoca, defansta çok iyi bir blok kurdu. Ama bu bloğu kırmak için elimizden geleni yaptığımızı söyleyebilirim."

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