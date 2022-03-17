Galatasaray Avrupa Ligi'ne veda etti: Barcelona çeyrek finalde

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, NEF Stadyumu'nda dünya devi Barcelona'yı ağırladı. İlk maçta İspanya'da rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, rövanş maçında sahasında 2-1 kaybetti ve turnuvaya veda etti.

Barcelona'ya çeyrek finali getiren golleri 37. dakikada Pedri ve 49. dakikada Pierre Aubameyang kaydetti. Galatasaray'ın tek golünü ise 28. dakikada Marcao attı.

Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve başkanlar maçı beraber izledi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda rövanşında Galatasaray ile Barcelona Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelirken, bu önemli müsabakayı Gençlik ve Spor Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Barcelona Başkanı Joan Laporta, karşılaşmayı protokol tribününden beraber takip etti.

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Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve başkanlar maçı beraber izledi.

Galatasaraylı taraftarlardan büyük destek

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray ile İspanyol ekibi Barcelona, Nef Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bu önemli mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. İlk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar, futbolcuları tribünlere çağırdı. Taraftarlar, ikinci yarıya moral olsun diye futbolcuları alkışlarla soyunma odasına uğurladı. Ayrıca sarı-kırmızılı taraftarlar 90 dakika boyunca takıma büyük destek verdi. Bu arada Galatasaraylı taraftarlar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tribünlerde "Çanakkale Zaferinin 107. Yılında Kahramanlarımızı Saygı ve Rahmetle Anıyoruz", "Hürriyetin Temeli Çanakkale Zaferi", "Nesilden Nesile Mirastır Bize Çanakkale" pankartları açtı. Öte yandan, maç başlamadan önce stadın skorbordlarına İngilizce ve Rusça "Barış" ifadesi yazıldı.

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Feghouli son anda kadrodan çıkarıldı

Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli son anda maçın kadrosundan çıkarıldı. Teknik direktör Torrent, kas ağrısı olan tecrübeli futbolcuyu kadroya almama kararı aldıklarını bildirdi. Domenec Torrent, Barcelona karşısında hücumda ise Mustafa Muhammed'in yerine Bafetimbi Gomis'i tercih etti.

Hagi ve Popescu da maçı statta takip etti

Galatasaray'ın efsane Rumen futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu maçı statta izledi. Sarı-kırmızılı takımda büyük başarılara imza atan ve kariyerlerinin bir döneminde Barcelona forması da giyen Hagi ile Popescu, Nef'in davetlisi olarak geldikleri İstanbul'da müsabakayı tribünden takip etti.

İlk yarıdan dakikalar

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6. dakikada ilk tehlikeli atağı Galatasaray gerçekleştirdi. Savunmanın solundan uzun atılan topa hareketlenen Gomis, savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına girdi. İki rakibinin savunduğu Gomis'in şutunda araya giren Eric Garcia meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

10. dakikada Busquets'in ara pasıyla ceza sahası yayı içinde buluşan Frenkie De Jong'un kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

13. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Babel'in yerden şutunda kaleci Ter Stegen sağına yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

26. dakikada Pedri'nin ceza sahası yayı içinden uygun durumda vuruşunda, top üstten auta gitti.

28. dakikada sarı-kırmızılı takım aradığı golü duran topta buldu. Sağdan Cicaldau'nun kullandığı kornerde altıpas gerisine hareketlenen Marcao'nun uçarak kafayla vurduğu top, ağlarla buluştu: 1-0.

37. dakikada Barcelona beraberliği yakaladı. Fernan Torren'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Pedri, Marcao ve Berkan'dan sıyrıldıktan sonra karşı karşıya kaldığı Pena'nın sağından fileleri havalandırdı: 1-1.

45+3. dakikada Adama Traore'nin sağdan ortasında, altıpas üzerinde yükselen Aubameyang'ın kafayla vurduğu top üst direğe de çarparak auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar