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İsveç'in yeni yıldızı olacaktı futbolu bırakıp mafya oldu

3 sene önceye kadar İsveç futbolunun çok şeyler beklediği Ilija Jurkovic artık bir suç örgütü lideri. 20 yaşındayken ülkenin gelecekteki en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen Jurkovic, şu anda 23 yaşında ve 'İsveç'teki en tehlikeli kişiler' listesine girdi.

Haber Merkezi Diğer
Ilija Jurkovic, İsveç'in gelecekteki yetenekleri arasında gösteriliyordu.

Ilija Jurkovic, İsveç'in gelecekteki yetenekleri arasında gösteriliyordu.

AIK Stockholm forması giydiği dönemde yeteneğiyle birçok kişiyi erkileyen ve ülke futbolunun gelecekteki en büyük yeteneği olması beklenen Ilija Jurkovic mafya oldu.

AIK Stockolm'ün 19 yaş altı takımında kısa sürede parlayan ve 4 maçta attığı 10 golle as takıma göz kırpan oyuncu, İsveç'in genç yaş milli takımlarına da davet edilmişti.

20 yaşındayken sürpriz bir kararla futbolu bırakan Jurkovic, yer altı dünyasına geçiş yaptı.

Skorer'deki habere göre son 3 senede 3 silahlı soygun, dolandırıcılık, ruhsatsız silah taşıma, cinayete teşebbüs gibi birçok suça bulaşan genç mafya, iki kez hapse girip çıktı.

Ilija Jurkovic İsveç'te artık bir suç örgütü üyesi olarak biliniyor.
Ilija Jurkovic İsveç'te artık bir suç örgütü üyesi olarak biliniyor.

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