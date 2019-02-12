UEFA AVRUPA LİGİ

Kadıköy'de Sala karmaşası: Ruslar tezahürata başladı ıslık sesi yükseldi

Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala için saygı duruşunda bulunuldu. Tribünlerde sessizliğin oluşmasının ardından deplasman tribünü hareketlendi. Tezahürata başlayan Ruslar sarı lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı. Yaşanan bu olay sosyal medyada ise farklı algılandı. Stadyumda yaşanan bu süreçten haberi olmayan sosyal medya kullanıcıları Fenerbahçeli taraftarların saygısızca bir tutum içerisinde olduğu konusunda mesajlar paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcular Zenit maçı öncesinde Sala için saygı duruşunda bulundu.

Fenerbahçeli futbolcular Zenit maçı öncesinde Sala için saygı duruşunda bulundu.

Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçında Arjantinli futbolcu Emiliano Sala için saygı duruşu yapıldı. Bu esnada Fenerbahçe tribünlerinde ıslık sesleri yükselmeye başladı. Ekranları başındaki seyirciler ne olduğunu anlayamazken gerçek sonradan ortaya çıktı.

Saygı duruşu esnasında oluşan sessizliği fırsat bilen Rus taraftarların sesini bastırmak için deplasman tribününü ıslıklayan Fenerbahçe tribünü, sosyal medyada olumsuz mesajlara maruz kaldı. Rus taraftarların tezahürata devam etmesi sonrasında ise sarı lacivertliler "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganlar atmaya başladı.

Hatırlanacağı üzere UEFA, aldığı kararla bu hafta oynanan tüm Avrupa kupaları maçında Sala için saygı duruşu yapılacağını açıklamıştı.

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