Kadın Voleybol Milli Takımı'nda Guidetti dönemi sona erdi

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir canlı yayın programında Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulundu. "Bu sürecin barışla sonlanması için Türkiye üzerine düşeni yapıyor" diyen Kurtulmuş, "Savaşın daha da uzamasını isteyenler var. Bu savaş Rusya ile Ukrayna arasında değil bu, Rusya ile Batı arasındaki bir savaş. ABD savaşın uzamasını menfaati olarak görüyor." dedi.