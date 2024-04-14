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Spor

Karagümrük-Fenerbahçe maçına Portekizli VAR hakem

Süper Lig'de bugün oynanacak Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Portekizli Andre Narciso oldu.

14:03 - 14/04/2024 Pazar
IHA
Hakem Andre Narciso
Hakem Andre Narciso

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe bugün saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak müsabakada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.


Mücadelede VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Andre Narciso oturacak. Narciso’ya AVAR’da Mustafa İlker Coşkun, Murat Tuğberk Curbay ve Koray Gençerler eşlik edecek.





#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Fatih Karagümrük
#Andre Narciso
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