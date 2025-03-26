Karşıyaka Ahmet Çakı ile anlaştı

Basketbol Süper Ligi’nde sezona iddialı bir kadro kurarak başlayan Karşıyaka, daha sonra yaşanan ekonomik problemlerden dolayı 7 önemli oyuncusu ve Başantrenör Ufuk Sarıca ile yollarını ayırmak zorunda kaldı.

Sarıca sonrasında takımın başına teknik ekipte yer alan Rüçhan Tamsöz geçse de o da kısa bir süre son ayrılıp, Göztepe Basketbol ile anlaştı. Bu süreçte yeşil-kırmızılılar yardımcı antrenör Sinan Aksoylar ile yola devam kararı aldı. Aksoylar ile istenilen sonuçlar alınamayınca İzmir ekibi, yeni bir başantrenör arayışına geçti. Yeşil-kırmızılılar, son olarak Basketbol Süper Ligi’nde Bodrumspor’u çalıştıran Başantrenör Ahmet Çakı ile masaya oturdu. 50 yaşındaki çalıştırıcı ile her konuda anlaşan Karşıyaka Basketbol’un kısa bir süre içerisinde bu birlikteliği açıklaması bekleniyor.