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Kartal'da Samsunspor mesaisi

Kartal'da Samsunspor mesaisi

15:1116/01/2025, Perşembe
DHA
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Gabriel Paulista da idmanda görüntülendi.
Gabriel Paulista da idmanda görüntülendi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 20. haftasında Samsunspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik sorumlu Serdar Topraktepe’nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası yapılan taktik hazırlığın ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.






#Beşiktaş
#Süper Lig
#Samsunspor

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