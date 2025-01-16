"Taraftar sabırsızlanıyor ama Beşiktaş’ın anlık reaksiyonlarla kararını değiştirmeyecek bir kararlılığı var. Camiamız inansın, başkanımız bu konuda çok titiz. Beşiktaş’ın ihtiyacı olan, katkı sağlayabilecek ve bu takım ruhuna uyabilecek oyuncu ara yışımız var."