Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği devam ederken, Başkan Serdal Adalı'nın sürpriz bir isimle masaya oturduğu iddia edildi. Peki Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Beşiktaş'ta teknik direktör bilmecesi devam ediyor.
Birçok isimle masaya oturan siyah beyazlılar henüz bir karar vermiş değil.
Sergen Yalçın ile görüşen Beşiktaş, olumsuz yanıt aldıktan sonra yerli teknik adam defterini kapattı.
Her ne kadar İsmail Kartal'ın da adı anılsa, Başkan Serdal Adalı'nın yerli isimlere sıcak bakmadığı öğrenildi.
Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, yeni teknik direktör çalışmalarıyla ilgili önceki gün yaptığı açıklamada, "Genel kurul öncesinde nasıl bir hoca aradığını başkanımız tanımladı. Beşiktaş’ın geleceğini yazacak bir hoca arayışımız var."
"Taraftar sabırsızlanıyor ama Beşiktaş’ın anlık reaksiyonlarla kararını değiştirmeyecek bir kararlılığı var. Camiamız inansın, başkanımız bu konuda çok titiz. Beşiktaş’ın ihtiyacı olan, katkı sağlayabilecek ve bu takım ruhuna uyabilecek oyuncu ara yışımız var."
"Bir an önce çok yüksek tazminatlarla göndermek zorunda kalacağımız bir hoca ile anlaşmayacağız. Bir panik havasında değiliz. Uzun vadeli bir planlamanın içindeyiz. Başkanımız bu konuda bilgilendirecektir." ifadelerini kullanmıştı.
Edin Terzic, Niko Kovac, Roger Schmidt, Paulo Fonseca, Razvan Lucescu ve Felix Magath gibi hocaların gündeme geldiği süreçte, dünyaca ünlü başka bir teknik adamla da masaya oturulduğu öğrenildi.
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini ile masaya oturdu.
Son olarak Suudi Arabistan'ı çalıştıran Mancini, şu anda boşta yer alıyor.
Geçtiğimiz ekim ayından beri takım çalıştırmayan 60 yaşındaki hoca ile temasın kurulduğu ve olumlu yanıt alındığı iddia edildi.
Mancini'nin Beşiktaş'a sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde yapılacak olan yeni toplantılar sonrasında, kararın verileceği öğrenildi.
Roberto Mancini 2013-2014 yılları arasında Galatasaray'ı çalıştırmıştı.