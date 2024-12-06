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Kartal'da şifre ön alan baskısı

Kartal'da şifre ön alan baskısı

10:026/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Siyah-beyazlılar Serdar Topraktepe yönetiminde çalışıyor.
Siyah-beyazlılar Serdar Topraktepe yönetiminde çalışıyor.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe ile yarın yapacakları derbide ön alan baskısı yaparak hem rakibinin oyun kurmasını engellemek hem de ileri uçta yetenekli isimleri fazla olan sarı-lacivertlilerin kendi birinci bölgelerine yaklaşmalarını önlemek istiyor.

Saha sonuçlarının yanı sıra kongre sürecine de girilmesiyle sıkıntılı bir dönemden geçen Beşiktaş, ligde yarın ezeli rakiplerinden Fenerbahçe ile çıkacağı derbiyi kazanarak kendine gelmek istiyor. Siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe'nin ise derbi planı hazır.


48 yaşındaki çalıştırıcının, derbideki kozunun ön alan baskısı olacağı öğrenildi. Topraktepe'nin, rakibin etkili oyuncularına fırsat tanıdıkları an tehlike oluşturacaklarının üzerinde durduğu öğrenildi. Bunu engellemek isteyen siyah-beyazlı taknik adam, ön alan baskısıyla hem rakibin oyun kurmasını hem de oyunun kendi birinci bölgelerine yığılmasını engellemek istiyor.



Emirhan ve Talha'ya terapi

Bu arada derbide defansın önemli isimleri Paulista ile Uduokhai'nin oynayamayacak olmasıyla gözler Emirhan ve Tayyip Talha'ya çevrildi. Topraktepe'nin, hafta boyunca bu iki futbolcuyla görüşmeler yaptığı ve derbiye motive etmek için özel bir uğraş verdiği kaydedildi.






#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Serdar Topraktepe

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