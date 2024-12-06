Kartal'da şifre ön alan baskısı

Saha sonuçlarının yanı sıra kongre sürecine de girilmesiyle sıkıntılı bir dönemden geçen Beşiktaş, ligde yarın ezeli rakiplerinden Fenerbahçe ile çıkacağı derbiyi kazanarak kendine gelmek istiyor. Siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe'nin ise derbi planı hazır.

48 yaşındaki çalıştırıcının, derbideki kozunun ön alan baskısı olacağı öğrenildi. Topraktepe'nin, rakibin etkili oyuncularına fırsat tanıdıkları an tehlike oluşturacaklarının üzerinde durduğu öğrenildi. Bunu engellemek isteyen siyah-beyazlı taknik adam, ön alan baskısıyla hem rakibin oyun kurmasını hem de oyunun kendi birinci bölgelerine yığılmasını engellemek istiyor.

Bu arada derbide defansın önemli isimleri Paulista ile Uduokhai'nin oynayamayacak olmasıyla gözler Emirhan ve Tayyip Talha'ya çevrildi. Topraktepe'nin, hafta boyunca bu iki futbolcuyla görüşmeler yaptığı ve derbiye motive etmek için özel bir uğraş verdiği kaydedildi.