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Katar'a 2023'te yeni spor organizasyonları

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonundaki başarısının ardından, 2023 yılında da bir dizi yerel ve uluslararası spor etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

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Haber Merkezi AA
Katarda 2023 yılında hangi spor organizasyonları düzenlenecek?
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası otoritelerden tam not aldı.

Katar Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin, yeni yılda çeşitli oyun ve spor dallarında 81 turnuvaya ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

Yılın ilk spor etkinlikleri, Katar Voleybol Birliği'nin ocak ayında plaj voleybolu turnuvasıyla başlayacak. Katar Voleybol Birliği, şubat ayında da Elite 16 Dünya Voleybol Şampiyonasını organize edecek.

Katar, mart ayında 4 dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda, Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Dünya Amatör Golf Şampiyonası, "Atıcılık Dünya Kupası - Doha 2023", Katar Ooredoo Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Ülkede, mayıs ayında da "2023 Judo Dünya Şampiyonası" düzenlenecek; "FIBA Asya Kupası 2025" elemeleri gibi Asya düzeyinde de 17 şampiyona organize edilecek.

Katar, "Arap Judo Şampiyonası" gibi Arap ülkeleri düzeyinde 4, Körfez ülkeleri düzeyinde 5 turnuvaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Ülkede yapılacak 2023 spor turnuvaları kapsamında, Katar Basketbol Kupası Finali, Ulusal Spor Günü, Katar Olimpiyat Komitesi Plaj Şampiyonası ve Katar Voleybol Kupası Finali gibi de bir dizi yerel organizasyonların gerçekleştirileceği aktarılıyor.

BBC tarafından yapılan bir ankette, "Katar 2022 Dünya Kupası'nın" 21. yüzyılın en iyi Dünya Kupaları listesinin başında yer aldığı belirtilmişti.

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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı. Daha önce 2 kez şampiyonluk yaşayan Arjantin, üçüncü şampiyonluğunun ardından, formasına üçüncü yıldızı taktı.


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