Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: "Trabzonspor ile kardeş takımız"

Her iki camianın dost ve kardeş olduğunu söyleyen Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Derviş Köz, "Trabzon ve Trabzonspor olarak Kayseri ile uzun yıllara dayanan dostluğumuz var. Sahada rekabet ve maçtan sonraları dostlukların devam edeceğini biliyoruz. Arada bir kırgınlıklar olabiliyor ama kırgınlıklar da dostlar arasında olur. Kayseri ile bizim aramızda uzun yıllardır dostluk var. Ufak tefek olayların bu dostluğa zarar vereceğini sanmıyorum. 61'inci dakikadaki Trabzon bağırmalarını biz de özledik. Onlar bizim kardeş kulübümüz" ifadelerini kullandı.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "Biz de Kayseri olarak depremden etkilenen şehirlerden biriyiz. Yıkım ve can kaybı yok ama bine yakın ağır hasarlı binamız var. Bunlar Maraş ve Hatay gibi şehirlerin yanında çok önemsiz kalıyor. Birlik ve beraberliğin her zamankinden çok daha kıymetli olduğu dönemi yaşıyoruz. Hem Trabzon hem de Kayserispor camiasının birlikte olması, yine eskisi gibi dost olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün taraftarlarımızla birlikte buraya geldik. Hem Trabzon şehri hem de Trabzonspor yönetiminden çok güzel ev sahipliği gördük. Biz Anadolu kulübüyüz. Trabzonspor ile kardeş takımız. Son birkaç yıldır, gelişen olayların ve kontrolden çıkan bazı açıklamaların açıkçası arkasında değiliz. Ben de geçmişi taraftarlığa dayanan yönetici olarak 61'inci dakikada Trabzon sesleri ile stadı inleten bir taraftar grubunun mensubuyum. Bunun Trabzon'da da yinelendiğini biliyorum. Karşılıklı bu kırgınlıkların giderilmesi anlamında bu maçı fırsat olarak görüyoruz. Bugün her ne kadar rakip olsak da oyun, mücadele sahada kalacaktır" diye konuştu.