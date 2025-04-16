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Kayserispor-Kasımpaşa maçının taraftar sayısı belli oldu

Kayserispor-Kasımpaşa maçının taraftar sayısı belli oldu

16:1416/04/2025, Çarşamba
IHA
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Kayserisporlu futbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı.
Kayserisporlu futbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı.

Süper Lig’in 31.haftasında oynanan Kayserispor-Kasımpaşa maçındaki taraftar sayısı belli oldu. Sarı Kırmızılılar, bu sezon en çok taraftarı Kasımpaşa maçında tribünlere çekti.

Kayserispor ile Kasımpaşa arasında oynanan Süper Lig maçında tribünde kaç bin taraftarın olduğu açıklandı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon taraftar rekoru kırdı.


Resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre; Pazar günü oynanan maçı kombine biletler dahil olmak üzere 13 bin 906 kişi izledi.


Kayserispor, bu sezon sahasında Galatasaray maçında 16 bin 490, Fenerbahçe maçında 16 bin 71, Hatayspor maçında 11 bin 145, Beşiktaş maçında 11 bin 26 taraftarı tribüne çekmişti.





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