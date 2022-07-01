Spor Kayserispor Thiamın bonservisini 5 milyon Euro olarak belirledi
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Kayserispor Thiam'ın bonservisini 5 milyon Euro olarak belirledi

Kayserispor, Senegalli futbolcusu Mame Thiam’ın bonservis ücretini belirledi. Sarı-kırmızılılar golcü futbolcu için 5 milyon Euro bonservis istiyor.

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Haber Merkezi İHA
Kayserispor Thiamın bonservisini 5 milyon Euro olarak belirledi
Mame Thiam

Geçen sezon Kayserispor formasıyla sergilediği performans ile takdir toplayan Mame Thiam’ın bonservis bedeli belli oldu. Kayserispor yönetimi, Senegalli futbolcu için 5 milyon Euro'luk bir bonservis ücreti belirledi.

Birçok takım nabız yokladı

Yurt dışından bazı takımların transfer etmek istediği Mame Thiam için şu ana kadar resmi bir teklif olmamasına rağmen, birçok takımın Thiam için nabız yokladığı öğrenildi.

  • Mame Thiam, geride kalan sezon Kayserispor forması altında 24 Süper Lig maçına çıkarken 11 gol atıp 4 asist yapmıştı.

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